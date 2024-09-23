Звягин о Буше: «Не было такого, что именно под СКА он должен выйти, просто совпало по срокам. Рид рвался в игру давно, доктор дал зеленый свет»
Сергей Звягин высказался о желании Рида Буше поскорее вернуться после травмы.
«Авангард» уступил СКА (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта игра стала первой в нынешнем сезоне для американского нападающего омского клуба – он восстанавливался после повреждения, полученного в предсезонном матче.
– Насколько было рискованно недавно восстановившегося Буше выпускать под такого серьезного соперника?
– Сейчас все соперники сильные. Не было такого, что именно под СКА он должен выйти, просто так совпало по срокам. Рид рвался в игру уже давно, но доктора не то что перестраховывались…
Пару раз он заходил в тренировочный процесс, и мы понимали, что еще рано. Сейчас он провел полноценные тренировки с контактом, и доктор дал зеленый свет, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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