Звягин о Буше: «Не было такого, что именно под СКА он должен выйти, просто совпало по срокам. Рид рвался в игру давно, доктор дал зеленый свет»

Сергей Звягин высказался о желании Рида Буше поскорее вернуться после травмы.

«Авангард » уступил СКА (1:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта игра стала первой в нынешнем сезоне для американского нападающего омского клуба – он восстанавливался после повреждения, полученного в предсезонном матче.

– Насколько было рискованно недавно восстановившегося Буше выпускать под такого серьезного соперника?

– Сейчас все соперники сильные. Не было такого, что именно под СКА он должен выйти, просто так совпало по срокам. Рид рвался в игру уже давно, но доктора не то что перестраховывались…

Пару раз он заходил в тренировочный процесс, и мы понимали, что еще рано. Сейчас он провел полноценные тренировки с контактом, и доктор дал зеленый свет, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин .