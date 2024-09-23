«Авангард» проиграл в пятом матче подряд. У команды Звягина 3 победы в 8 играх сезона КХЛ
«Авангард» потерпел пятое поражение подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Сергея Звягина уступила СКА со счетом 1:4.
Таким образом, «Авангард» проиграл в пятом матче подряд в КХЛ.
Омский клуб одержал 3 победы в 8 играх на старте нынешнего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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