Буше сыграет в первом звене «Авангарда» с Кэсселсом и Веем против СКА

Рид Буше сыграет в матче «Авангарда» против СКА.

Напомним, американский форвард получил повреждение в предсезонном матче.

Буше впервые сыграет за «Авангард » в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Буше выйдет в первом звене «Авангарда» вместе с форвардами Коулом Кэсселсом и Линденом Веем .

Изображение: t.me/omskiyavangard