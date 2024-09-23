Буше сыграет в первом звене «Авангарда» с Кэсселсом и Веем против СКА
Рид Буше сыграет в матче «Авангарда» против СКА.
Напомним, американский форвард получил повреждение в предсезонном матче.
Буше впервые сыграет за «Авангард» в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Буше выйдет в первом звене «Авангарда» вместе с форвардами Коулом Кэсселсом и Линденом Веем.
Изображение: t.me/omskiyavangard
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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