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Буше сыграет в первом звене «Авангарда» с Кэсселсом и Веем против СКА

Рид Буше сыграет в матче «Авангарда» против СКА.

Напомним, американский форвард получил повреждение в предсезонном матче.

Буше впервые сыграет за «Авангард» в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.  

Буше выйдет в первом звене «Авангарда» вместе с форвардами Коулом Кэсселсом и Линденом Веем

Изображение: t.me/omskiyavangard

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАвангард
logoСКА
logoКХЛ
logoЛинден Вей
logoРид Буше
logoКоул Кэсселс
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