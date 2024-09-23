Юрзинов о Деанджело: «Ротенберг настроен на интеграцию молодых игроков СКА – Тони поможет, будет передавать свой опыт»

Владимир Юрзинов высказался о переходе Энтони Деанджело в СКА.

Сегодня петербургский клуб подписал контракт на год с 28-летним американским защитником.

«Нужно будет посмотреть на Деанджело в деле. Роман Борисович Ротенберг настроен на интеграцию молодых игроков в команду. У нас есть хороший резерв, и его надо реализовывать. У нас достаточно игроков в «СКА-Нева » в ВХЛ , и нужно их развивать.

Расчет на то, что Деанджело поможет еще и в подготовке молодых ребят, будет передавать свой большой опыт. Жизнь покажет, как сложится игра новичка на льду. Но я надеюсь, что Тони поможет СКА», – сказал консультант тренерского штаба СКА и бывший тренер сборной СССР.