Федерация хоккея Финляндии не оплатила счета принадлежащего Ротенбергу и Тимченко «Хельсинки Холла», несмотря на разрешение МИД страны: «Это было бы лишь краткосрочным решением»
Федерация хоккея Финляндии не стала оплачивать счета арены «Хельсинки Холл».
Управляющая компания объекта, принадлежащая российским бизнесменам, не смогла произвести оплату из-за санкций. В результате на арене были отключены электричество и отопление.
Позже МИД Финляндии разрешил местной федерации оплатить просроченные счета.
«Мы решили не оплачивать счета, потому что наше расследование показало, что это было бы лишь краткосрочным решением. Надеемся, что будет найдено более долгосрочное решение», – сказал директор Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен.
МИД Финляндии разрешил Ассоциации хоккея оплатить просроченный счет за электроэнергию принадлежащей Ротенбергу и Тимченко арены «Хельсинки Холл», несмотря на санкции.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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