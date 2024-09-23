Как Финляндия третий год отбирает у Ротенберга главный стадион страны – «Хельсинки Холл»

Самый долгий матч в карьере тренера.

Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который позволит изъять «Хартвалл-Арену» у ее нынешних совладельцев – Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга .

Крупнейший спортивно-концертный комплекс страны (13 349 зрительских мест) и бывший домашний стадион «Йокерита» закрыт с 24 февраля 2022 года. За это время арена не приняла ни одного мероприятия, хотя раньше там было трудно найти свободное окошко – спортивные матчи чередовались с концертами.

За последние 2,5 года в жизни стадиона произошло только одно заметное событие – его переименовали в «Хельсинки Холл». Все остальное – лишь окружающий шум.

Земля, на который стоит комплекс, принадлежит Хельсинки, а сам стадион – собственность компании Arena Events Halli Oy. Ее основные владельцы – Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, то есть и бóльшая часть арены принадлежит им. «Коммерсантъ» писал , что бизнесмены держат 45% акций. Они приобрели стадион у финна Харри Харкимо в 2013 году.

У обоих есть финское гражданство. В июле 2015-го Финляндия даже вступилась за Ротенберга как за своего гражданина: Минфин США включил Романа в санкционный список – Финляндия потребовала разъяснений.

Тимченко сам признал наличие второго паспорта. «Я никогда не скрывал двойного гражданства. Все делал легально, по закону. Вы же помните девяностые: второй паспорт был нужен, чтобы свободно перемещаться по миру, не терять попусту времени на ожидание виз. Наш бизнес тогда активно развивался, и мобильность значила очень много…», – заявил он в интервью ТАСС чуть больше 10 лет назад.

В феврале 2022-го ЕС ввел персональные санкции против Тимченко – в результате он лишился права вести бизнес в том числе в Финляндии. При этом в отношении Романа Ротенберга европейские санкции не вводились – только американские в 2015-м.

Финские власти одновременно ведут переговоры с владельцами и грозят изъятием

Теперь власти Финляндии ищут легальные основания купить или отобрать стадион у владельцев.

«Йокерит» окончательно вышел из КХЛ в начале апреля-2022 – тогда же финны запустили юридические процедуры по «Хартваллу»: управление по взысканию долгов конфисковало активы Тимченко в Финляндии, в том числе 22,5% акций «Хартвалл-Арены».

Но конфискация даже не приблизила историю с ареной к развязке, и в августе-2023 чиновники вернулись к обсуждению вопроса. Администрация Хельсинки предложила изменения в закон, чтобы стадион снова можно было использовать по прямому назначению.

«Мы приступили к подготовке решения, – заявила министр иностранных дел Элина Валтонен. – Для начала необходимо обозначить варианты, каким образом арену и прочую подобную недвижимость можно было бы использовать во имя общего блага. В столице необходимо масштабное здание, где можно устраивать различные публичные мероприятия».

Валтонен обещала решение «в ближайшее время». Но его по-прежнему нет.

В ноябре 2023 года финское информагентство STT ожидало, что в новый, 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ включат пункты, с помощью которых финны экспроприируют «Хартвалл». Ожидалось, что владельцы в виде исключения получат право на продажу арестованных активов, но не получат вырученные деньги – их заморозят.

Надежды не оправдались – санкционный пакет не позволил властям экспроприировать стадион. Но они по-прежнему не оставляют попыток. В марте этого года заммэра Хельсинки Пааво Архинмяки сообщил, что Финляндия собирается заключить сделку с бизнесменами, а если не получится, объект заберут принудительно.

К лету ситуация стала еще сложнее. Финские юристы пришли к выводу, что законных оснований для экспроприации недостаточно. При этом власти вели диалог с владельцами – в начале июня Финляндия предложила им переговоры о продаже, но не добилась согласия.

В августе финская телерадиокомпания Yle сообщила о развороте намерений – якобы Теему Селянне вел переговоры не о продаже, а уже об аренде стадиона. Сам Селянне отказался от комментариев. Но косвенно инсайд подтвердился. «Управляющая компания ведет множество разных дискуссий», – заявил член совета директоров арены Кай Паананен.

Благодаря отключенному электричеству на арену проникли злоумышленники

Из-за сомнительного статуса арены есть и бытовые проблемы. Санкции не позволяют управляющей компании оплатить просроченные счета – в результате стадион отключили от электроэнергии. Теперь он «питается» от дизельного генератора.

МИД Финляндии разрешил местной Ассоциации хоккея погасить долг в обход запретов, но организация отказалась: «Наше расследование показало, что это было бы лишь краткосрочным решением. Надеемся, что будет найдено более долгосрочное решение», – заявил директор Федерации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен».

Без электричества не работают некоторые системы безопасности, и в ночь на 20 сентября неизвестные воспользовались этим – взломали крышу и проникли на стадион. Ни власти, ни совет директоров арены не дали подробных комментариев, хотя и подтвердили сам факт. Характер и объем повреждений стадиона неизвестен – как и то, было ли что-то украдено.

Взлом произошел через два дня после того, как правительство Финляндии поставило ультиматум – полторы недели на переговоры с владельцами. Если они снова ни к чему не приведут, то возобновление изъятия. В мэрии Хельсинки предупредили: процесс может занять очень много времени .

«Хартвалл Арену» построили в 1997 году. Тогда Роману Ротенбергу было 16 лет, и он мог наблюдать за строительством: семья Ротенбергов переехала в Финляндию в 1991-м.

В 2007-м стадион принял Евровидение. С концертами здесь выступали Уитни Хьюстон, Aerosmith, Элтон Джон, Шер, AC/DC, Depeche Mode, 50 Cent, Snoop Dogg, Шакира, Селин дион, Кайли Миноуг, Тина Тернер, Бритни Спирс, Лучано Паворотти.

Финская арена имеет символическое значение и для нашего хоккея: в 2012-м сборная России выиграла здесь золото чемпионата мира и именно на этом льду играла бы все матчи ЧМ-2022, на который так и не попала.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Tomi Hänninen/imago sportfotodienst/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Johannes Simon; East News /VESA MOILANEN / LEHTIKUVA / AFP