Кожевников об Овечкине вне топ-50 лучших игроков НХЛ от TSN: «Он минимум в десятке лучших, что доказывает игрой. Не добавили его из-за возраста, но качество игры-то важнее»

Александр Кожевников высказался о непопадании Александра Овечкина в рейтинг TSN.

39-летний капитан «Вашингтона » впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.

«Да Овечкину все равно, есть он в рейтинге или нет, какое место там занимает. Тщеславие пользы никакой не принесет.

Он своей игрой доказывает из года в год, что он не только в топ-50, но и как минимум в десятке лучших в НХЛ. А побьет рекорд Гретцки, все встанет на свои места.

Не добавили его, скорее всего, из-за возраста. Но качество игры-то важнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Спенсер Карбери: «Овечкин – величайшее оружие при игре в большинстве за всю историю. В прошлом году он выходил в обеих спецбригадах и оставался опасным»