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  • Кожевников о КХЛ: «Игроки в тени негатива и скандалов. Один из менеджеров лиги поведал кучу сомнительных баек про наш хоккей. Кому нужна эта бредятина? Зачем сами себя топчем?»
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Кожевников о КХЛ: «Игроки в тени негатива и скандалов. Один из менеджеров лиги поведал кучу сомнительных баек про наш хоккей. Кому нужна эта бредятина? Зачем сами себя топчем?»

Александр Кожевников раскритиковал информационную политику КХЛ.

– Ребята, давайте нарушим традицию, – и по итогам этой недели вопросы буду задавать уже я.

– Пожалуйста, Александр Викторович.

– Тогда объясните мне, почему в наших газетах столько гадостей о российском хоккее? Почему вы разрываете мне телефон, когда тяжело стартует Кузнецов, психует Широков или кризис у Радулова?

Зато когда Кузнецов выдает роскошные передачи – никому не интересно. Не интересно прессе, и когда 38-летний Широков сразу после нашего спора забивает пять матчей подряд, причем большинство голов – победные. Почему?

– У нас нет ответа, Александр Викторович. А у вас?

– Я считаю, что КХЛ нужно просыпаться и налаживать информационную политику. Пока своих игроков она мало раскручивает, они в тени негатива и скандалов.

Вот самый свежий пример. Есть в одной из наших газет популярная рубрика. В ней два талантливых трубадура много лет делают интервью с ветеранами спорта (под описание подходит проект «Разговор по пятницам» в «Спорт-Экспрессе» – Спортс) и обсуждают, как все пили, гуляли, дебоширили.

Ну ладно мы, наивные хоккейные ветераны, попадаемся на их удочку. Но тут дал маху один из менеджеров КХЛ, который поведал серию сомнительных баек про наш хоккей и лигу. У нас в КХЛ тренеров штрафуют за полунамек в сторону судейства, а тут чиновник из лиги сам увлеченно вываливает в прессу кучу гадостей. В том числе про покойников – например, про Глинку, который в Омске якобы закусывал снегом.

Скажите, ну кому нужна эта бредятина, которая работает не на хоккей и страну, а на разложение? Зачем сами себя топчем? – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoСибирь
logoЛокомотив
logoСКА
logoСергей Широков
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
Иван Глинка
Сергей Козлов
logoАлександр Кожевников
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