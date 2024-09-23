Форвард «Сочи» Хафизов об игре против Кузнецова: «Он швырнул мне снегом в лицо на вбрасывании: «Думал, будет весело». Евгений извинился, обид никаких нет»

Форвард «Сочи» Тимур Хафизов сказал, что Евгений Кузнецов его провоцировал.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи » и СКА (4:7) состоялся 19 сентября. Хафизов оформил дубль, отличившись на 43-й и 47-й минутах.

Игрок сочинцев отпраздновал первый гол в стиле Кузнецова .

– Он начал трешток, провокации. Почему-то у меня возникло желание отпраздновать так гол, поддеть его. Классный хоккеист появился в лиге, заводит не только свою команду, но и соперника. Может подколоть словесно.

– О чем говорили с ним после матча?

– Он сказал: «Я думал, будет весело, ты поймешь мою шутку». Это он про эпизод, когда швырнул мне снегом в лицо на вбрасывании. Непонимание возникло. Евгений извинился за тот эпизод. Обид никаких нет. Даже прикольно, что можно «покусаться» с таким прославленным игроком, – сказал Хафизов .