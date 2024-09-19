Зубов о 4:7 от СКА: «Ребята немного спасовали перед фамилиями соперников. Где-то проявили характер, поймали моментами игру, но нужно играть все 60 минут»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры со СКА.
Сочинцы проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:7.
«Счет на табло. Ребята немного спасовали перед фамилиями соперников. Где-то проявили характер, поймали моментами игру, но нужно играть все 60 минут.
Три очка Тимура Хафизова? Он с самого начала игры старался и вел за собой свою тройку, они неплохо сыграли этот матч. Конечно, хотелось большего, у них были моменты. Но нам нужно, чтобы все четыре тройки проявляли такое же участие в игре, прикладывали такие же усилия, против такого соперника мы не можем вытягивать одним звеном», – сказал Зубов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
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