Зубов о 4:7 от СКА: «Ребята немного спасовали перед фамилиями соперников. Где-то проявили характер, поймали моментами игру, но нужно играть все 60 минут»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры со СКА.

Сочинцы проиграли матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:7.

«Счет на табло. Ребята немного спасовали перед фамилиями соперников. Где-то проявили характер, поймали моментами игру, но нужно играть все 60 минут.

Три очка Тимура Хафизова ? Он с самого начала игры старался и вел за собой свою тройку, они неплохо сыграли этот матч. Конечно, хотелось большего, у них были моменты. Но нам нужно, чтобы все четыре тройки проявляли такое же участие в игре, прикладывали такие же усилия, против такого соперника мы не можем вытягивать одним звеном», – сказал Зубов .