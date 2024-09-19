Роман Ротенберг: «На СКА серьезное давление каждый день. Самых сильных будут обсуждать в прессе, разбирать на микромоменты. Смены Кузнецова выкладывают – нам их не надо даже обсуждать»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил победу над «Сочи».

Петербургский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 7:4.

«Иван Демидов имеет в каждой игре шансы забить три-четыре шайбы, так что нет предела совершенству. И самое главное – не пропустить, потому что у нас в КХЛ есть игроки, которые забивают под 40 и пропускают под 80. С такими очень тяжело выиграть Кубок Гагарина!

А Иван еще здорово в обороне отрабатывает. Молодые обязаны лучше всех отрабатывать в обороне, это касается Выдренкова, Демидова, Кола – 2006 года пацан, защитник, выдерживает давление.

Давление на нашу команду идет серьезное каждый день, но наши ребята выдерживают. На самых сильных будут давить, их будут обсуждать в прессе. Самую сильную команду всегда будут разбирать на микромоменты.

Нам на собраниях не надо даже обсуждать моменты, потому что интернет выкладывают, например, смены Евгения Евгеньевича Кузнецова.

Это здорово, наша команда прогрессирует и будет добавлять с каждой игрой. Семь голов – достаточно для победы, но будем работать, чтобы счет был лучше с точки зрения обороны. Яркая атака есть, будем работать над тем, чтобы не пропускать», – сказал Ротенберг .