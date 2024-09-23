Подколзин сделал передачу в овертайме выставочного матча с «Виннипегом». У форварда «Эдмонтона» 3 броска в створ
Василий Подколзин сделал передачу в овертайме выставочного матча с «Виннипегом».
Российский форвард «Эдмонтона» ассистировал при победной шайбе Кэма Динина в предсезонной игре с «Джетс» (3:2 ОТ).
В активе игрока также 3 броска в створ.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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