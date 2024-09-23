Подколзин сделал передачу в овертайме выставочного матча с «Виннипегом». У форварда «Эдмонтона» 3 броска в створ

Василий Подколзин сделал передачу в овертайме выставочного матча с «Виннипегом».

Российский форвард «Эдмонтона » ассистировал при победной шайбе Кэма Динина в предсезонной игре с «Джетс» (3:2 ОТ).

В активе игрока также 3 броска в створ.

«Я из России, мне все равно». Подколзин о более холодных зимах в Эдмонтоне по сравнению с Ванкувером