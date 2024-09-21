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  • «Я из России, мне все равно». Подколзин о более холодных зимах в Эдмонтоне по сравнению с Ванкувером
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«Я из России, мне все равно». Подколзин о более холодных зимах в Эдмонтоне по сравнению с Ванкувером

Василий Подколзин заявил, что ему не страшны зимы в Эдмонтоне.

В межсезонье 23-летний форвард перешел в «Ойлерс» из «Ванкувера» в результате обмена.

Зимы в Эдмонтоне являются более суровыми, чем в Ванкувере. 

«Я из России, мне все равно. Вообще этот город для меня особенный.

Я играл здесь на Кубке Глинки/Гретцки и на МЧМ. И первый мой матч в НХЛ тоже был в Эдмонтоне. Здорово, что здесь я начну все заново», – сказал Подколзин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Hive
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoВанкувер
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoКубок Глинки/Гретцки
logoВасилий Подколзин
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