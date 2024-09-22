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Калиев получил травму в лагере «Лос-Анджелеса». Он может пропустить несколько месяцев

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артур Калиев может пропустить несколько месяцев.

Об этом сообщает журналист Деннис Бернштейн.

«Мне сообщили, что Артур Калиев получил травму верхней части тела в лагере в результате хита во время тренировки в пятницу.

Возможно, потребуется операция. Ожидается, что он пропустит несколько месяцев», – написал Бернштейн.

19 сентября «Лос-Анджелес» продлил контракт с Калиевым на год.

В минувшем сезоне Артур Калиев набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 3» в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:47.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Денниса Бернштейна
травмы
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoАртур Калиев
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