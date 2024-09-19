«Лос-Анджелес» продлил контракт с Калиевым на год и 825 тысяч долларов

Нападающий Артур Калиев подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Артур Калиев набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 3» в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:47.