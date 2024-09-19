«Лос-Анджелес» продлил контракт с Калиевым на год и 825 тысяч долларов
Нападающий Артур Калиев подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом».
Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 825 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Артур Калиев набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 3» в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:47.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости