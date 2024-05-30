Калиев запросил обмен из «Лос-Анджелеса». Форвард набрал 15 очков в 51 матче сезона НХЛ

Артур Калиев хочет покинуть «Лос-Анджелес».

22-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения контракта с «Кингз».

Сообщается, что сделал запрос об обмене из клуба. Генеральный менеджер команды Роб Блэйк постарается обменять хоккеиста.

В нынешнем сезоне форвард набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 3» в 51 матче регулярного чемпионата при среднем игровом времени 11:47.

Лос-Анджелес выбрал Калиева под общим 33-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019.