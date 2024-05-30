Калиев запросил обмен из «Лос-Анджелеса». Форвард набрал 15 очков в 51 матче сезона НХЛ

Теги возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ Артур Калиев Хоккей

Артур Калиев хочет покинуть «Лос-Анджелес».

22-летний нападающий становится ограниченно свободным агентом после завершения контракта с «Кингз».

Сообщается, что Артур Калиев сделал запрос об обмене из клуба. Генеральный менеджер команды Роб Блэйк постарается обменять хоккеиста.

В нынешнем сезоне форвард набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 3» в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 11:47.

Лос-Анджелес выбрал Калиева под общим 33-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019.

6 комментариев
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у меня в FHM 8 он звездой стал
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судя по прошлому сезону для LA невелика потеря будет
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Калиев + пара драфт пиков второго раунда на Какко.
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В Виннипег давайте его тоже, вместе с Виларди реанимировать
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Ответ nupor
Подавал надежды в юниорке, но нет… 🤷🏼‍♂️
По молодости был очень хорош.но не судьба видимо, лучший узбек в истории лиги
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