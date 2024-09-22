Заварухин об 1:0 с «Ладой»: «Хорошие моменты были у обеих сторон. Игра шла до гола и здорово, что его забили мы»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Лады» (1:0).

«Несмотря на счет, обоюдоострая игра. Хорошие моменты были у обеих сторон, игра шла до гола и здорово, что этот гол забили мы.

Основным был второй период, где было несколько выходов «два в один», был под нашими воротами момент, когда Женя Аликин подтащил нас.

Здорово, что выстояли в концовке, бригада меньшинства здорово сыграла, хорошо убили время. Удаления в концовке не позволяли сыграть в атаке.

У нас хорошие вратари, они должны дальше выполнять свою работу», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .

«Автомобилист» выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 1-м месте на Востоке