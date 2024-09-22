«Лада» проиграла 5 из 7 матчей на старте сезона
«Лада» уступила «Автомобилисту» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 5-е поражение команды тренера Олега Браташа в 7 матчах на старте сезона.
На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Востока, набрав 5 очков после 7 игр.
В следующем матче, 25 сентября, «Лада» сыграет с «Ак Барсом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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