«Лада» проиграла 5 из 7 матчей на старте сезона

«Лада» уступила «Автомобилисту» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 5-е поражение команды тренера Олега Браташа в 7 матчах на старте сезона.

На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Востока, набрав 5 очков после 7 игр.

В следующем матче, 25 сентября, «Лада » сыграет с «Ак Барсом».