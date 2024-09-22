Сохатский из «Югры» – 1-й вратарь в истории, сыгравший 400 матчей в ВХЛ

Вратарь «Югры» Владимир Сохатский провел 400 матчей в ВХЛ.

Он стал первым голкипером в истории Olimpbet ВХЛ , который достиг этой отметки.

Юбилейной для Владимира Сохатского стала игра против «Молота» (0:1).

В 400 матчах в лиге на его счету 236 побед.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев» и «Автомобилист».