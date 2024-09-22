25-летний Шугаев сыграл в ВХЛ. Голкипер «Северстали» был кандидатом на место в сборной на ОИ-2022

Дмитрий Шугаев и Александр Лазушин провели матчи в ВХЛ.

25-летний Шугаев сыграл в лиге впервые с 2019 года. Его «Дизель» обыграл «Сокол» со счетом 5:0, а вратарь отразил все 25 бросков по воротам.

На счету Шугаева 121 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Северсталь ». Он являлся одним из кандидатов на участие в олимпийском хоккейном турнире-2022, но не попал в окончательный состав.

36-летний Лазушин провел в Olimpbet ВХЛ первый матч с сезона-2014/15. Голкипер выступил за «Тамбов».

Лазушин играл в КХЛ с 2010 года, в его активе 325 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф за «Локомотив », «Динамо» Москва и другие клубы.