25-летний Шугаев сыграл в ВХЛ. Голкипер «Северстали» был кандидатом на место в сборной на ОИ-2022
Дмитрий Шугаев и Александр Лазушин провели матчи в ВХЛ.
25-летний Шугаев сыграл в лиге впервые с 2019 года. Его «Дизель» обыграл «Сокол» со счетом 5:0, а вратарь отразил все 25 бросков по воротам.
На счету Шугаева 121 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Северсталь». Он являлся одним из кандидатов на участие в олимпийском хоккейном турнире-2022, но не попал в окончательный состав.
36-летний Лазушин провел в Olimpbet ВХЛ первый матч с сезона-2014/15. Голкипер выступил за «Тамбов».
Лазушин играл в КХЛ с 2010 года, в его активе 325 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф за «Локомотив», «Динамо» Москва и другие клубы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ВХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости