Экс-защитник «Северстали» и «Сибири» Кудако завершил карьеру в 27 лет (Metaratings)

Экс-защитник «Северстали» и «Сибири» Вадим Кудако завершил карьеру в 27 лет.

В прошлом сезоне хоккеист провел только 14 матчей за «Звезду » (фарм-клуб ЦСКА) в Olimbpet ВХЛ.

В КХЛ игрок выступал за «Северсталь », «Сибирь » и «Сочи » – всего 364 матча в регулярных чемпионатах и 49 (19+30) очков при полезности «минус 46». В 12 играх в Кубке Гагарина он добавил 3 (2+1) балла.

В составе молодежной сборной России Кудако стал бронзовым призером МЧМ-2017.