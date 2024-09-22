Веряев о тактике «Торпедо»: «В своей зоне возможны пасы назад, это предложил Козырев. В «Югре» вспомнил о временах Скудры – в обороне и в средней зоне четкая система, сразу вперед»
– В плане тактики «Торпедо» и «Югра» отличаются?
– В Ханты-Мансийске сразу вспомнил о «торпедовских» временах Петериса Скудры. Главный тренер «Югры» Сергей Борисович Решетников развязывает руки в нападении, возможна импровизация, но в обороне и в средней зоне ты обязан играть по четкой системе, сразу вперед.
– В «Торпедо» Игоря Ларионова не так?
– В «Торпедо» в своей зоне возможны пасы назад. Эта схема была предложена еще два года назад – Андреем Леонидовичем Козыревым.
– Удивлены, что родной клуб трудно стартовал в чемпионате КХЛ, по потерянным очкам занимая последнее место на Западе?
– Для меня это сюрприз. И тема, к которой не имеет отношение мое нынешнее место работы, – сказал форвард ханты-манскийского клуба, отыгравший 8 сезонов за нижегородцев.
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