Веряев о тактике «Торпедо»: «В своей зоне возможны пасы назад, это предложил Козырев. В «Югре» вспомнил о временах Скудры – в обороне и в средней зоне четкая система, сразу вперед»

Данил Веряев рассказал об отличиях в тактике «Югры» и «Торпедо».

– В плане тактики «Торпедо» и «Югра» отличаются?

– В Ханты-Мансийске сразу вспомнил о «торпедовских» временах Петериса Скудры . Главный тренер «Югры» Сергей Борисович Решетников развязывает руки в нападении, возможна импровизация, но в обороне и в средней зоне ты обязан играть по четкой системе, сразу вперед.

– В «Торпедо» Игоря Ларионова не так?

– В «Торпедо » в своей зоне возможны пасы назад. Эта схема была предложена еще два года назад – Андреем Леонидовичем Козыревым.

– Удивлены, что родной клуб трудно стартовал в чемпионате КХЛ, по потерянным очкам занимая последнее место на Западе?

– Для меня это сюрприз. И тема, к которой не имеет отношение мое нынешнее место работы, – сказал форвард ханты-манскийского клуба, отыгравший 8 сезонов за нижегородцев.