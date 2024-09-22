  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Веряев о тактике «Торпедо»: «В своей зоне возможны пасы назад, это предложил Козырев. В «Югре» вспомнил о временах Скудры – в обороне и в средней зоне четкая система, сразу вперед»
3

Веряев о тактике «Торпедо»: «В своей зоне возможны пасы назад, это предложил Козырев. В «Югре» вспомнил о временах Скудры – в обороне и в средней зоне четкая система, сразу вперед»

Данил Веряев рассказал об отличиях в тактике «Югры» и «Торпедо».

– В плане тактики «Торпедо» и «Югра» отличаются?

– В Ханты-Мансийске сразу вспомнил о «торпедовских» временах Петериса Скудры. Главный тренер «Югры» Сергей Борисович Решетников развязывает руки в нападении, возможна импровизация, но в обороне и в средней зоне ты обязан играть по четкой системе, сразу вперед.

– В «Торпедо» Игоря Ларионова не так?

– В «Торпедо» в своей зоне возможны пасы назад. Эта схема была предложена еще два года назад – Андреем Леонидовичем Козыревым.

– Удивлены, что родной клуб трудно стартовал в чемпионате КХЛ, по потерянным очкам занимая последнее место на Западе?

– Для меня это сюрприз. И тема, к которой не имеет отношение мое нынешнее место работы, – сказал форвард ханты-манскийского клуба, отыгравший 8 сезонов за нижегородцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoТорпедо
Сергей Решетников
logoПетерис Скудра
logoАндрей Козырев
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoЮгра
logoВХЛ
logoДанил Веряев
тактика
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мичков и Федотов – в заявке «Филадельфии» на выставочный матч с «Вашингтоном». У «Кэпиталс» сыграет Мирошниченко
20 минут назад
Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
735 минут назад
КХЛ. «Адмирал» принимает ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Амура», «Лада» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Сочи»
250 минут назадLive
Ротенберг о подготовке СКА: «Используем методики из разных видов спорта – кроме женского пляжного волейбола, может. Но его тоже смотрим – мотивируем ребят»
14сегодня, 06:35
Ротенберг о голкиперах СКА: «У нас 3 сильных вратаря, даже 4. Сегодня Плешков бился как лев. Вопрос всегда «кто дал бросить», вратарь никогда не виноват»
6сегодня, 05:20
Ларионов о Кагарлицком в запасе «Торпедо»: «Мы не можем человека в 35 лет ждать только на большинство. Игра 5 на 5 – большой объем работы, пытаемся его подготовить»
14сегодня, 04:45
Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»
54сегодня, 03:35
Выставочные матчи НХЛ. «Питтсбург» пропустил 7 шайб от «Баффало», «Даллас» одолел «Сент-Луис», «Виннипег» проиграл «Миннесоте»
7сегодня, 02:47
Якушев о студенческом хоккее: «Путин поручил пропагандировать здоровый образ жизни, лига этим требованиям отвечает. В России спорту уделяется большое внимание»
10вчера, 22:06
Ротенберг о Кузнецове: «Его смена сразу выкладывается в интернет – он смотрит, разбирает. Евгений может играть лучше, адаптация после НХЛ вносит коррективы»
13вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Агент О’Делла: «Пока нельзя сказать, что «Динамо» провалило старт. Клуб еще наберет свои очки, а Эрик уже начал набирать»
152 минуты назад
Никитин о травмах игроков «Локомотива»: «На Алексееве заживет как на собаке, надеемся. Симашеву сделали операцию, зависеть будет, как будут кормить»
сегодня, 06:45
Ларионов об упрощении игры «Торпедо»: «Для парашютиков из своей зоны нужно мастерство. Это сильный элемент, он помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли»
4сегодня, 06:00
Силаев о силовой борьбе: «Работаю в зале над физикой, чтобы все удары держать. Чтобы не я от людей, а они от меня отлетали. Как от Яшкина, например»
сегодня, 05:50
Немировски вновь подверг критике новичков «Барыса»: «По Бурдасову вопросов нет, по другим – да! Маклауд старается, другие иностранцы совсем не помогают»
2сегодня, 05:35
Никитин о «Локомотиве»: «У нас нет доминирующих игроков в большинстве, другие козыри. В НХЛ чемпион должен хорошо играть 5 на 5, остальное прилагается»
1сегодня, 05:10
Экс-защитник «Северстали» и «Сибири» Кудако завершил карьеру в 27 лет (Metaratings)
сегодня, 04:55
Юров о возвращении после травмы: «Рад, что восстановление закончено, готов играть в полную силу. Надоело тренироваться»
1сегодня, 04:35
Веряев о переходе в ВХЛ: «Ситуация в «Торпедо» стала не совсем понятной. «Югра» – клуб уровня КХЛ по условиям. Форма, питание, чартеры, баня – все на высшем уровне»
1сегодня, 03:55
Петерка и Пулюярви сделали хет-трики в выставочном матче «Баффало» – «Питтсбург»
сегодня, 03:22