Кудашов о начале сезона у «Динамо»: «Ввели элементы из конькобежной подготовки в предсезонке. Команда еще не бежит, нагрузка переваривается»
Сегодня бело-голубые обыграли «Амур» со счетом 2:1. «Динамо» одержало 3 победы за 8 матчей и находится на восьмом месте в Западной конференции.
– В чем причина того, что старт сезона не задался так, как вам бы хотелось?
– Предсезонка у нас была, если не экспериментальная, но кардинальная. Много ввели элементов из конькобежной подготовки. Уверены, что команда еще не бежит, переваривается еще нагрузка.
Когда ноги не бегут – многое не получается, даже когда хочется. Дисциплина хромает, в том числе из‑за этого. Игроки хотят, но не могут и начинают беситься.
По приезду будет небольшая пауза. Попробуем поправить это положение. Вернее, организм это уже переваривает, есть определенный набор упражнений, которые помогут команду расшевелить, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Кудашов о возможной отставке из «Динамо»: «Под тренерами всегда стул шатается, даже когда игры еще не начались. Это рабочие моменты, пытаемся их исправлять»
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