Кудашов о возможной отставке из «Динамо»: «Под тренерами всегда стул шатается, даже когда игры еще не начались. Это рабочие моменты, пытаемся их исправлять»

Алексей Кудашов оценил свое положение в «Динамо».

Сегодня бело-голубые обыграли «Амур» со счетом 2:1. «Динамо » набрало 6 очков за 8 матчей и поднялось на восьмое место в Западной конференции.

«Под тренерами стул шатается, когда еще игры не начались. Под нами всегда стул шатается. Эти ситуации постоянно, просто вы их не замечаете. Это рабочие моменты, мы пытаемся их исправлять.

Работа тренерского штаба такая, что мы постоянно должны этим заниматься – исправлять проблемы», – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .

«Динамо» одержало вторую победу за 6 матчей, обыграв «Амур» (2:1). Бело-голубые вышли на 8-е место на Западе