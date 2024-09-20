Кудашов об 1:4 от «Адмирала»: «Играть вчетвером невозможно, поэтому по заслугам все. Сколько наудалялись – столько и получили. Команда тяжелая, мы должны проанализировать предсезонку»

Алексей Кудашов высказался после матча против «Адмирала» (1:4).

– Ну, здесь комментировать-то особо нечего. Играть вчетвером просто невозможно, поэтому по заслугам все. Сколько наудалялись – столько и получили.

– На ваш взгляд, с чем связана такая игра с таким количеством удалений? Для вас, как для тренера, о чем это говорит?

– Недисциплинированно играют, в первую очередь. Вот это и есть. Если вы имеете в виду, что не успевали цеплять – физическое состояние. Посмотрите, то толчок на борт, задержка, подножка какая-то стоячая. Здесь чисто ответственность игроков.

– Как вам игра спецбригад?

– Я уже сказал, почему мы проиграли.

– Можно играть в меньшинстве пять минут – вы там сыграли хорошо… Это уже не первая игра. Есть какой-то системный кризис?

– Ну да, не идет. Играем плохо в большинстве, в меньшинстве. Все правильно.

– И гол Старкова, когда два защитника уехали в одну сторону, а он спокойно пошел прошел по флангу и забил...

– Там защитники уже побежали спасать ситуацию. Уже ва-банк пошло все. Это уже следствие, а не основная причина.

– Возможно ли, что несмотря на то, что вы говорили до этого, после этого выезда вы будете думать о каких-то конкретных кадровых решениях?

– Я не хочу сейчас какие-то выводы сразу делать. Первое, что мы должны сделать – проанализировать предсезонку, потому что команда тяжелая. Это если абстрагироваться от результата и происходящего. Команда не легкая – это ясно.

Но такого, что происходит сейчас, не должно происходить. Каждый день, поверьте, себе задаем этот вопрос, пытаемся его решить. И физическое состояние, и дисциплина, и вопрос лидеров – он тоже никуда не делся. Вы прекрасно все видите.

Поэтому давайте пока не будем никакие решения принимать, мы только приехали на выезд. Когда вернемся, тогда и будем разговаривать на эту тему, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .

«Динамо» проиграло «Адмиралу» – 1:4. У москвичей одна победа в пяти последних матчах