Кожевников о последнем месте «Металлурга» на Востоке: «После победы и дифирамбов пришло успокоение. Все проходят через это, время у команды еще есть»

Александр Кожевников высказался о старте «Металлурга» в новом сезоне КХЛ.

Действующий чемпион проиграл пять матчей из шести и находится на последнем месте в Восточной конференции.

«Много причин неудачного старта «Металлурга ». Похоже, все дело в том, что у «Магнитки» сломаны лидеры. Их очень не хватает, в команде они делают основную работу.

Естественно, есть и психологический аспект. Видно, что после победы и дифирамбов к «Магнитке» пришло успокоение. Все проходят через это, ничего страшного нет. Впереди много игр, время у команды еще есть.

Думаю, они еще поднимутся как можно выше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

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