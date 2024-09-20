Кожевников о последнем месте «Металлурга» на Востоке: «После победы и дифирамбов пришло успокоение. Все проходят через это, время у команды еще есть»
Александр Кожевников высказался о старте «Металлурга» в новом сезоне КХЛ.
Действующий чемпион проиграл пять матчей из шести и находится на последнем месте в Восточной конференции.
«Много причин неудачного старта «Металлурга». Похоже, все дело в том, что у «Магнитки» сломаны лидеры. Их очень не хватает, в команде они делают основную работу.
Естественно, есть и психологический аспект. Видно, что после победы и дифирамбов к «Магнитке» пришло успокоение. Все проходят через это, ничего страшного нет. Впереди много игр, время у команды еще есть.
Думаю, они еще поднимутся как можно выше», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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