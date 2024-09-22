Воробьев после 2:3 с «Адмиралом»: «ЦСКА чуть‑чуть полетал, соперник сыграл посолиднее. Говорим, что нужно меньше удаляться, но не всегда удается»

Илья Воробьев прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Адмиралом».

Армейцы уступили в овертайме со счетом 2:3. Клубы уже встречались в этом сезоне в Москве, тогда победил ЦСКА (6:2).

– Рабочая игра, много борьбы, много удалений. К сожалению, чаша весов склонилась не в нашу сторону. Первый и третий период мы выглядели прилично, во втором у нас накладывались смены, много удалялись. Из этого сложился второй период.

– Была ли установка играть аккуратнее из‑за хорошей статистики «Адмирала» в большинстве?

– Перед каждой игрой мы говорим, что нужно меньше удаляться, но не всегда это удается. Обилие удалений связано с большим количеством борьбы, команды работали.

– В Москве команды играли совсем недавно. Что изменилось по сравнению с тем матчем?

– Ну, «Адмирал » сыграл посолиднее. Мы чуть‑чуть полетали. Поэтому вот так.

– Может, стоило сыграть попроще? Когда был момент с пятиминутным удалением у «Адмирала».

– В зону мы тогда редко заходили, тут вопрос раскатов, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев .

ЦСКА в овертайме уступил «Адмиралу» – 2:3. Армейцы проиграли все 3 гостевых матча в сезоне