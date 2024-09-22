ЦСКА в овертайме уступил «Адмиралу» – 2:3. Армейцы проиграли все 3 гостевых матча в сезоне
ЦСКА потерпел поражение в гостевой игре с «Адмиралом».
В матче регулярного чемпионата армейцы уступили в овертайме со счетом 2:3.
ЦСКА проиграл все три выездных встречи в этом сезоне. Ранее команда Ильи Воробьева оказалась слабее «Спартака» (2:4) и «Северстали» (2:4).
Красно-синие набрали 10 очков за 8 игр и занимают третье место в Западной конференции. Следующий матч ЦСКА проведет 24 сентября в Хабаровске против «Амура».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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