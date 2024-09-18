Плющев о ЦСКА: «Старт не убедил болельщиков. Задача тренера – режиссура команды, а здесь используются физические качества игроков»
Армейцы набрали 7 очков за 6 матчей и занимают четвертое место в Западной конференции.
– В прошлую нашу беседу вы критиковали ЦСКА, говорили, что с этим тренером нет духа того ЦСКА из прошлого. Вам нравятся армейцы в начале сезона?
– Желания очень много, и ребята есть интересные, команда подобрана по функциональным и физическим данным очень приличная. Но дело в том, что игра далеко не тонкая в технико-тактическом плане. А ЦСКА всегда славился тонкостью в игре, артистизмом.
Задача тренера в первую очередь – режиссура команды, а здесь используются индивидуально-физические личные качества игроков. А что будет дальше? Физика – она же не перманентна.
Если тренерский штаб найдет какие-то технико-тактические моменты для внесения тонкости в игру, тогда будет все нормально. По крайней мере, старт не очень убедил болельщиков, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев об ошибках в подготовке хоккеистов в России: «Нужны люди, которые мыслят не так, как у Хазанова было, «одобрямс» любые глупости. Что-либо рекомендовать… Пускай пожинают то, что ваяли»
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