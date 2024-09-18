Плющев о ЦСКА: «Старт не убедил болельщиков. Задача тренера – режиссура команды, а здесь используются физические качества игроков»

Владимир Плющев высказался о начале сезона у ЦСКА.

Армейцы набрали 7 очков за 6 матчей и занимают четвертое место в Западной конференции.

– В прошлую нашу беседу вы критиковали ЦСКА, говорили, что с этим тренером нет духа того ЦСКА из прошлого. Вам нравятся армейцы в начале сезона?

– Желания очень много, и ребята есть интересные, команда подобрана по функциональным и физическим данным очень приличная. Но дело в том, что игра далеко не тонкая в технико-тактическом плане. А ЦСКА всегда славился тонкостью в игре, артистизмом.

Задача тренера в первую очередь – режиссура команды, а здесь используются индивидуально-физические личные качества игроков. А что будет дальше? Физика – она же не перманентна.

Если тренерский штаб найдет какие-то технико-тактические моменты для внесения тонкости в игру, тогда будет все нормально. По крайней мере, старт не очень убедил болельщиков, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев об ошибках в подготовке хоккеистов в России: «Нужны люди, которые мыслят не так, как у Хазанова было, «одобрямс» любые глупости. Что-либо рекомендовать… Пускай пожинают то, что ваяли»