Воробьев о 3:1 с «Динамо»: «Хорошая игра, это похоже на ЦСКА, который мы хотим видеть – забили в большинстве, поставили точку в финальной контратаке»
– Хорошая игра с нашей стороны. Забили в большинстве, поставили точку в финальной контратаке. Это похоже на ЦСКА, который мы хотим видеть.
– С чем связываете слабую игру в атаке в исполнении обеих команд?
– Высокая плотность, они довольно высоко стояли, красивой игры, может быть, не было. Играли две хорошие команды. От игрового стиля соперника тоже что‑то зависит.
– Как вам игра немного обновленных звеньев?
– Все очень быстро меняется. Одно звено незачем было менять, остальные немного перекинули. Все неплохо смотрелись.
– Когда ожидаете яркой игры от ребят из ВХЛ?
– Я хочу, чтобы сейчас, но жизнь берет свое. Очень надеюсь, что у них будет короткая адаптация. КХЛ – немного другой хоккей.
– Как скоро сможем увидеть идеальный, на ваш взгляд, ЦСКА?
– Идет только сентябрь, у нас новые требования, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
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