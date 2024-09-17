Воробьев о 3:1 с «Динамо»: «Хорошая игра, это похоже на ЦСКА, который мы хотим видеть – забили в большинстве, поставили точку в финальной контратаке»

Илья Воробьев прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо» (3:1).

– Хорошая игра с нашей стороны. Забили в большинстве, поставили точку в финальной контратаке. Это похоже на ЦСКА, который мы хотим видеть.

– С чем связываете слабую игру в атаке в исполнении обеих команд?

– Высокая плотность, они довольно высоко стояли, красивой игры, может быть, не было. Играли две хорошие команды. От игрового стиля соперника тоже что‑то зависит.

– Как вам игра немного обновленных звеньев?

– Все очень быстро меняется. Одно звено незачем было менять, остальные немного перекинули. Все неплохо смотрелись.

– Когда ожидаете яркой игры от ребят из ВХЛ?

– Я хочу, чтобы сейчас, но жизнь берет свое. Очень надеюсь, что у них будет короткая адаптация. КХЛ – немного другой хоккей.

– Как скоро сможем увидеть идеальный, на ваш взгляд, ЦСКА?

– Идет только сентябрь, у нас новые требования, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.