Воробьев о 3:2 с «Витязем»: «ЦСКА получил два дурацких удаления, которых не должно было быть от слова «совсем». Но молодцы, что выстояли»
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Витязем».
Московский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
«В первые десять минут «Витязь» был поинтереснее нас. Потом уже мы.
Во втором периоде реализовали свои моменты, забили два гола. Потом подпустили соперника близко, получили два дурацких удаления, которых не должно было быть от слова «совсем». Но молодцы, что выстояли, блокировали много бросков», – сказал Воробьев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости