Воробьев о 3:2 с «Витязем»: «ЦСКА получил два дурацких удаления, которых не должно было быть от слова «совсем». Но молодцы, что выстояли»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры с «Витязем».

Московский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

«В первые десять минут «Витязь » был поинтереснее нас. Потом уже мы.

Во втором периоде реализовали свои моменты, забили два гола. Потом подпустили соперника близко, получили два дурацких удаления, которых не должно было быть от слова «совсем». Но молодцы, что выстояли, блокировали много бросков», – сказал Воробьев .