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Тодд хочет выиграть Кубок Гагарина: «У «Салавата» одна цель – побеждать. Я пришел сюда за этим»

Нэйтан Тодд рассказал о планах выиграть Кубок Гагарина.

28-летний нападающий перешел в «Салават Юлаев» в межсезонье.

«У нас одна цель – побеждать. Все хотят выиграть последний матч в сезоне, и я пришел сюда за этим.

«Салават» – это единая команда, благодаря этому мы и побеждаем. Не имеет значения, как мы выигрываем», – заявил форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд.

Нэйтан Тодд: «Русская кухня потрясающая, мне очень нравится. Здесь хорошая утка, борщ великолепен»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoСоветский спорт
logoНэйтан Тодд
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