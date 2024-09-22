Тодд хочет выиграть Кубок Гагарина: «У «Салавата» одна цель – побеждать. Я пришел сюда за этим»

Нэйтан Тодд рассказал о планах выиграть Кубок Гагарина.

28-летний нападающий перешел в «Салават Юлаев » в межсезонье.

«У нас одна цель – побеждать. Все хотят выиграть последний матч в сезоне, и я пришел сюда за этим.

«Салават» – это единая команда, благодаря этому мы и побеждаем. Не имеет значения, как мы выигрываем», – заявил форвард «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд .

Нэйтан Тодд: «Русская кухня потрясающая, мне очень нравится. Здесь хорошая утка, борщ великолепен»