Нэйтан Тодд: «КХЛ – конкурентная лига, поэтому я пришел сюда. Уфа великолепна, отличный город»

Нэйтан Тодд поделился впечатлениями от КХЛ и жизни в Уфе.

Канадский нападающий перешел в «Салават Юлаев » в межсезонье.

«КХЛ – хорошая лига. Я поэтому сюда и пришел, сюда приходит много ребят. Довольно конкурентная лига. Уфа великолепна, у нас много веселья, мне нравится это.

Я почти все время провожу на тренировках, но гулял по Уфе и могу сказать, что это отличный город», – заявил нападающий «Салавата».