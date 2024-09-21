Нэйтан Тодд: «КХЛ – конкурентная лига, поэтому я пришел сюда. Уфа великолепна, отличный город»
Нэйтан Тодд поделился впечатлениями от КХЛ и жизни в Уфе.
Канадский нападающий перешел в «Салават Юлаев» в межсезонье.
«КХЛ – хорошая лига. Я поэтому сюда и пришел, сюда приходит много ребят. Довольно конкурентная лига. Уфа великолепна, у нас много веселья, мне нравится это.
Я почти все время провожу на тренировках, но гулял по Уфе и могу сказать, что это отличный город», – заявил нападающий «Салавата».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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