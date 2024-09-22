Нэйтан Тодд: «Русская кухня потрясающая, мне очень нравится. Здесь хорошая утка, борщ великолепен»
Нэйтан Тодд поделился мнением о русской кухне.
Канадский нападающий перешел в «Салават Юлаев» в межсезонье.
«Русская кухня потрясающая, она очень мне нравится. Любимые блюда? Здесь хорошая утка, борщ великолепен, это прекрасно», – заявил Нэйтан Тодд.
Нэйтан Тодд: «КХЛ – конкурентная лига, поэтому я пришел сюда. Уфа великолепна, отличный город»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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