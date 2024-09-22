Нэйтан Тодд: «Русская кухня потрясающая, мне очень нравится. Здесь хорошая утка, борщ великолепен»

Нэйтан Тодд поделился мнением о русской кухне.

Канадский нападающий перешел в «Салават Юлаев » в межсезонье.

«Русская кухня потрясающая, она очень мне нравится. Любимые блюда? Здесь хорошая утка, борщ великолепен, это прекрасно», – заявил Нэйтан Тодд .

Нэйтан Тодд: «КХЛ – конкурентная лига, поэтому я пришел сюда. Уфа великолепна, отличный город»