Тодд о Радулове: «Я вырос на его игре в НХЛ. Отличный хоккеист, было здорово сыграть против него»
Нэйтан Тодд заявил, что вырос на игре Александра Радулова в НХЛ.
«Салават» обыграл «Локомотив» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Перед матчем было волнение. Получился жесткий поединок, но мы здорово проявили себя при игре в большинстве. Думаю, на ход игры повлияли удаления в третьем периоде: мы забили при игре в спецбригадах. Я доволен, хорошая победа.
Могу сказать, что я вырос на игре Радулова в Северной Америке. Отличный игрок, отличный парень, было здорово сегодня сыграть против него», – сказал 28-летний нападающий «Салавата Юлаева».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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