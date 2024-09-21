Тодд о Радулове: «Я вырос на его игре в НХЛ. Отличный хоккеист, было здорово сыграть против него»

Нэйтан Тодд заявил, что вырос на игре Александра Радулова в НХЛ.

«Салават» обыграл «Локомотив » (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Перед матчем было волнение. Получился жесткий поединок, но мы здорово проявили себя при игре в большинстве. Думаю, на ход игры повлияли удаления в третьем периоде: мы забили при игре в спецбригадах. Я доволен, хорошая победа.

Могу сказать, что я вырос на игре Радулова в Северной Америке. Отличный игрок, отличный парень, было здорово сегодня сыграть против него», – сказал 28-летний нападающий «Салавата Юлаева ».