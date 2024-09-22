Дэйли о налогах в НХЛ: «Говорят, что канадские клубы в невыгодном положении. Не думаю, что для команд можно сделать разный потолок, очевидных ответов нет»

Билл Дэйли прокомментировал ситуацию с налогами в НХЛ.

В Канаде игроки платят более высокие налоги, чем в США, где налоговая база также меняется в зависимости от штата, что делает некоторые команды привлекательнее других в финансовом плане.

Считается, что решением может стать введение потолка зарплат, учитывающего этот фактор.

«Слишком много переменных, чтобы контролировать все. То, где игрок хочет играть и на что он готов пойти, зависит от командной химии и от того, кем он видит себя в клубе. Учесть эти факторы будет очень сложно.

Очевидно, что в канадских СМИ ходят разговоры о том, что канадские клубы находятся в невыгодном положении. Мы серьезно относимся к этим разговорам и всегда ищем способы сделать систему лучше. Но у меня нет очевидных ответов.

Не думаю, что у нас может быть разный потолок зарплат для разных команд, хотя в некоторых аспектах мы это делаем, учитывая, как работает коллективное соглашение, бонусные надбавки и тому подобное.

Полагаю, что есть формула, которую можно придумать таким образом», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .