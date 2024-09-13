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НХЛ обеспокоена тем, что «Каролина» использовала отсрочку выплат в структуре контрактов Слэвина и Джарвиса для снижения кэпхита

НХЛ обеспокоена тем, что «Каролина» использовала отсрочку выплат в контрактах.

В это межсезонье клуб подписал новые контракты с защитником Джейккобом Слэвином и нападающим Сетом Джарвисом

Срок соглашений составил 8 лет. При этом в обоих соглашениях предусмотрена отсрочка выплат – перенос расчета по так называемым подписным бонусам (авансам) на следующий день после завершения срока действия контракта. Это влияет на размер кэпхита игроков (суммы, учитываемой под потолком зарплат) в сторону уменьшения. 

По данным PuckPedia, бонус Слэвина (общая сумма контракта – 51,68 млн) в размере 4,55 миллиона долларов будет выплачен 1 июля 2033 года и понизит его кэпхит с 6,46 млн до 6,396 млн на весь срок действия контракта.

У Джарвиса (общая сумма контракта – 63,2 млн) в отсроченные выплаты ушло 15,67 млн, что понизит его кэпхит с 7,9 млн до 7,42 млн на весь срок действия контракта. 

НХЛ зарегистрировала эти контракты, но допускает, что в будущем вопрос об отложенных выплатах может стать предметом переговоров с профсоюзом.

«В системе потолка зарплат есть некоторые моменты, которые требуют определенной интерпретации. Я не говорю, что отложенные выплаты – это лучший механизм в той системе, которая у нас сложилась.

Возможно, в будущем это будет предметом обсуждения с профсоюзом. Но сейчас мы находимся там, где находимся. Первоначальное положение об этом механизме относится к прошлой эпохе, до существования потолка зарплат. Вероятно, в будущем потребуется какая-то корректировка. 

Может ли это считаться способом обхода потолка зарплат? Конечно, может», – сказал Дэйли

Текущее коллективное соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков действует до завершения сезона-2025/26. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoКаролина
logoБилл Дэйли
logoНХЛ
logoДжейккоб Слэвин
деньги
потолок зарплат
logoСет Джарвис
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