Спенсер Карбери оставит Александра Овечкина в обеих спецбригадах большинства.

В прошлом сезоне российский форвард провел 360 из 383 минут в большинстве, заработанных «Вашингтоном».

«Я много думал об этом. Что я могу сказать? Овечкин – величайшее оружие при игре в большинстве за всю историю. Он становится старше? Но даже в прошлом году, когда он выходил в двух спецбригадах, он оставался опасным.

Мы возвращались к этому вопросу, и я провел исследование. По-моему, в прошлом году Александр забил четыре гола во второй спецбригаде во второй половине сезона. От его участия во второй минуте розыгрыша большинства будет немало пользы.

Понимаю, что люди будут спрашивать, не будет ли лучше выпустить свежего игрока – для меня выгода все равно остается. В этом возрасте и в том состоянии, в котором он находится, я видел выгоду от этого решения в прошлом году», – заявил главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .

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