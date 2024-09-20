Овечкин о «Вашингтоне»: «По сути, команда наполовину новая. Сейчас самое главное – подобрать сочетания звеньев. Притереться друг к другу, не думая о голах»
Александр Овечкин рассказал о подготовке «Вашингтона» к новому сезону.
«Я всегда говорю, что мне нужно просто делать свою работу. Конечно, без голов побед не будет. Но сейчас самое главное – подобрать сочетания звеньев, потому что пришли новые ребята.
По сути, команда наполовину новая. Нужно использовать это время, чтобы притереться друг к другу, не думая о голах или чем-то еще. Сейчас нужно думать о том, что поможет нам добиться успеха.
Я катался нормально, чувствую себя хорошо. Сейчас захватывающее время, нам предстоит найти правильные сочетания звеньев», – сказал Овечкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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