Овечкин о «Вашингтоне»: «По сути, команда наполовину новая. Сейчас самое главное – подобрать сочетания звеньев. Притереться друг к другу, не думая о голах»

Александр Овечкин рассказал о подготовке «Вашингтона» к новому сезону.

«Я всегда говорю, что мне нужно просто делать свою работу. Конечно, без голов побед не будет. Но сейчас самое главное – подобрать сочетания звеньев, потому что пришли новые ребята.

По сути, команда наполовину новая. Нужно использовать это время, чтобы притереться друг к другу, не думая о голах или чем-то еще. Сейчас нужно думать о том, что поможет нам добиться успеха.

Я катался нормально, чувствую себя хорошо. Сейчас захватывающее время, нам предстоит найти правильные сочетания звеньев», – сказал Овечкин .