Андрей Анкудинов прокомментировал непопадание Александра Овечкина в рейтинг TSN.

Капитан «Вашингтона » впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.

«Серьезно не стоит относиться к рейтингу. Овечкин все доказал, он великий хоккеист, который в ближайшие два года побьет великий рекорд. Он все равно номер 1 из нападающих современности.

На данный момент канадцы так видят свой рейтинг. У Саши есть другие задачи, более глобальные. Он пишет не только свою историю, но историю всей НХЛ. Рейтинги не так важны, Сашу знают все и везде. Овечкин – это и есть хоккей», – сказал бывший нападающий «Спартака» Андрей Анкудинов.