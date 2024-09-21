«Овечкин – это и есть хоккей. В ближайшие два года он побьет великий рекорд. Он пишет не только свою историю, но историю всей НХЛ». Анкудинов об Александре
Андрей Анкудинов прокомментировал непопадание Александра Овечкина в рейтинг TSN.
Капитан «Вашингтона» впервые не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии канадского телеканала.
«Серьезно не стоит относиться к рейтингу. Овечкин все доказал, он великий хоккеист, который в ближайшие два года побьет великий рекорд. Он все равно номер 1 из нападающих современности.
На данный момент канадцы так видят свой рейтинг. У Саши есть другие задачи, более глобальные. Он пишет не только свою историю, но историю всей НХЛ. Рейтинги не так важны, Сашу знают все и везде. Овечкин – это и есть хоккей», – сказал бывший нападающий «Спартака» Андрей Анкудинов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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