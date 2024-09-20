Карбери рассмотрит перевод Овечкина на правый фланг: «Посмотрим, как это будет работать в лагере»

Спенсер Карбери рассмотрит перевод Александра Овечкина на правый фланг.

Вчера начался предсезонный тренировочный лагерь «Вашингтона ». По ходу занятия 39-летний российский форвард провел несколько смен на правом фланге нападения.

«Мы говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в лагере. Рассмотрим несколько разных вариантов», – заявил главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери .

Овечкин уже играл справа c 2012 по 2014 год, когда главным тренером команды был Адам Оутс .

Овечкин о «Вашингтоне»: «По сути, команда наполовину новая. Сейчас самое главное – подобрать сочетания звеньев. Притереться друг к другу, не думая о голах»