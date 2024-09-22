Ларионов о 3:4 со СКА после 2:0: «Есть смысл играть более консервативно, может быть. Но мы не хотим запрещать мальчишкам играть в свой хоккей»
«Торпедо» проиграло клубу из Санкт-Петербурга (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, при этом после первого периода счет был 2:0.
Поражение стало для нижегородцев четвертым подряд.
– Против таких команд, как СКА, возможно, лучше играть вторым номером?
– Не хочу называть вторым, третьим номером, но вы правы. Понятно, что мы должны быть более гибкими. Вопросов нет. В плане гибкости это должно быть из-за молодых игроков, которые у нас есть в команде. Допустим, тот же Мисников, Виноградов.
В принципе, может быть, есть смысл играть более консервативно. С другой стороны, ты принимаешь вызов от команды, которая собрана из хороших мастеров, и запретить этим мальчишкам играть в тот хоккей, в которые они умеют, мы не хотим. Я понимаю, о чем вы говорите. Ведя в счете 2:0, получив преимущество… Здесь и нужен инстинкт убийцы, когда ты можешь реализовать то, что тебе дает соперник.
Скажем, сделать отрыв в счете для того, чтобы дальше уже ловить соперника на контратаках. К сожалению, мы эти шансы просто выбросили в форточку, не забили. Естественно, когда ты не забиваешь раз, два, три, ты ожидаешь того, что опытный соперник где-то найдет возможность и выровняет или переломит игру, что и получилось, – сказал главный тренер «Торпедо».
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