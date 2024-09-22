Ларионов о Кагарлицком в запасе «Торпедо»: «Мы не можем человека в 35 лет ждать только на большинство. Игра 5 на 5 – большой объем работы, пытаемся его подготовить»

Игорь Ларионов высказался об отправке в запас форварда Дмитрия Кагарлицкого.

35-летний форвард «Торпедо » не сыграл в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против СКА (3:4). В 5 играх сезона у новичка нижегородцев нет набранных очков.

– Имеет смысл дать больше игрового времени Кагарлицкому?

– Скажу такую вещь: я с Каги очень много говорю. Очень хороший парень, мастеровитый, но мы не можем человека, которому 35 лет, держать на лавке 13-м нападающим и ждать его только на большинство.

Сегодняшняя игра предполагает формат 5 на 5, очень большой объем работы, как бы там ни было. Если ты становишься старше, ты должен успевать за той молодежью, которая сегодня играет очень быстро. Каги об этом знает.

Мы пытаемся его подготовить, чтобы его хватало, потому что нам не хватает мастерства. Через игры – мы не можем так рисковать. Это не 1970-е годы, когда люди в НХЛ, 82 игры, входили в сезон через них. Сегодня для этого есть летняя подготовка, которая должна быть правильной. Здесь мы видим какой-то пробел в этом плане, но это отдельный разговор не для пресс-конференции, – сказал главный тренер «Торпедо».