Ларионов о 4-м поражении «Торпедо» подряд: «Остался один шаг, чтобы преодолеть эту полосу. Игра со СКА была неплохая, вопрос только к реализации и мастерству исполнителей»

Игорь Ларионов прокомментировал поражение «Торпедо» от СКА (3:4).

Клуб из Нижнего Новгорода проиграл 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

24 сентября «Торпедо» на выезде сыграет с «Куньлунем».

– Хороший матч, хорошая игра. Не самый хороший результат. Благодарю болельщиков, что они до конца с нами. Осталось сделать один шаг, чтобы преодолеть полосу, которая складывается не в нашу пользу.

В этом и есть тот ресурс, который мы должны использовать и выигрывать матчи, которые должны.

– Согласны, что «Торпедо» показало свою лучшую игру?

– Спасибо за комплимент. Да, игра была неплохая. Жаль, что результат оказался не в нашу пользу. Было очень много хорошего, ребята старались и выложились. Вопрос только к реализации и мастерству исполнителей.

Мы играли здорово при счете 2:0. Хочу сказать, что приятно, что болельщики до конца с нами. Ребята об этом знают. Остается только завершить это дело победой и хорошей игрой.

– В этом сезоне вы всего два раза реализовали большинство. Это нужно улучшать?

– Абсолютно. Мы пытаемся упростить игру. Сегодня забивают тогда, когда бросают по воротам. Мы ждали сегодняшнего гола в большинстве. Просили бригады все начинать с броска. Остается только исполнение.

Создали много моментов, как обычно. Видим, что команда играет хорошо и верит в свои силы. Остается только забить, мы создаем очень много, – сказал главный тренер «Торпедо ».