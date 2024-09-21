Ларионов о 4-м поражении «Торпедо» подряд: «Остался один шаг, чтобы преодолеть эту полосу. Игра со СКА была неплохая, вопрос только к реализации и мастерству исполнителей»
Клуб из Нижнего Новгорода проиграл 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
24 сентября «Торпедо» на выезде сыграет с «Куньлунем».
– Хороший матч, хорошая игра. Не самый хороший результат. Благодарю болельщиков, что они до конца с нами. Осталось сделать один шаг, чтобы преодолеть полосу, которая складывается не в нашу пользу.
В этом и есть тот ресурс, который мы должны использовать и выигрывать матчи, которые должны.
– Согласны, что «Торпедо» показало свою лучшую игру?
– Спасибо за комплимент. Да, игра была неплохая. Жаль, что результат оказался не в нашу пользу. Было очень много хорошего, ребята старались и выложились. Вопрос только к реализации и мастерству исполнителей.
Мы играли здорово при счете 2:0. Хочу сказать, что приятно, что болельщики до конца с нами. Ребята об этом знают. Остается только завершить это дело победой и хорошей игрой.
– В этом сезоне вы всего два раза реализовали большинство. Это нужно улучшать?
– Абсолютно. Мы пытаемся упростить игру. Сегодня забивают тогда, когда бросают по воротам. Мы ждали сегодняшнего гола в большинстве. Просили бригады все начинать с броска. Остается только исполнение.
Создали много моментов, как обычно. Видим, что команда играет хорошо и верит в свои силы. Остается только забить, мы создаем очень много, – сказал главный тренер «Торпедо».
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