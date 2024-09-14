  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов о заменах голкиперов СКА: «Три шайбы залетели – надо убирать, чего человека мурыжить? За вратарем вся команда, за командой – город, за городом – страна»
16

Крикунов о заменах голкиперов СКА: «Три шайбы залетели – надо убирать, чего человека мурыжить? За вратарем вся команда, за командой – город, за городом – страна»

Владимир Крикунов высказался о заменах вратарей в СКА.

Ранее главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил голкипера Никиту Серебрякова после второй пропущенной шайбы в начале второго периода матча с «Металлургом» (4:5 ОТ).

– СКА в начале чемпионата опять начал тасовать вратарей. То Плешкова посадят после двух пропущенных шайб на скамейку, то Серебрякова. Вы такие рокировки за тренерскую карьеру когда-нибудь практиковали?

– Смотреть надо по игре, идет она у вратаря или нет. Бывает, классный голкипер, высокий уровень, но раз у него залетела, два – и уже задумываешься. А если три, считаю, что надо убирать. Чего человека без толку мурыжить? 

Понятно, что он скажет, мол, в порядке, еще себя покажет. Но надо менять. Ничего тут страшного нет, и великие через это проходили.

– Но считается, что досрочные смены травмируют психику вратарей.

– Ну, как травмируют? Им просто надо объяснить заранее ситуацию: если три твои залетели, то дальше отдыхаешь. Одно дело, когда защитники проспали, другое, если сам виноват, не успеваешь за передвижениями противника.

В конце концов, за вратарем вся команда, за командой – город, за городом – страна, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

Крикунов об отъезде молодежи в НХЛ: «Всех желающих надо отпускать. Получится у парня – флаг в руки, нет – сюда же и вернется. Куда ему еще деваться?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт уик-энд»
logoСКА
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
психология
logoНикита Серебряков
logoАртемий Плешков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о Кузнецове в СКА: «Сейчас нет глобальной разницы между НХЛ и КХЛ. Не надо думать, что приедет какой-то джокер и всех «разденет». Даже Макдэвид или Маккиннон не сразу засверкают»
39сегодня, 07:01
Крикунов о поражении СКА: «В лазарете команды ключевые игроки. При равной игре «Локомотиву» повезло чуть больше»
3010 сентября, 20:50
Владимир Крикунов: «Наша молодежь то ли недоученная, то ли таланта маловато, то ли это поколение больше играет в компьютер, чем во дворах. Где-то в методике подготовки есть проколы»
119 сентября, 17:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кожевников о перспективах СКА: «Это гадание на кофейной гуще. Обалденная команда по именам, но люди не притерлись друг к другу. В КХЛ совершенно другой хоккей, чем в НХЛ»
230 минут назад
Медведев о лимите в КХЛ: «Пять – магическая цифра, оптимальная на сегодня. Ни один из клубов не ошибся с выбором своих легионеров, они повышают качество лиги»
246 минут назад
Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии The Score, Мичков – 2-й, Левшунов – 4-й, Демидов – 6-й, Аскаров – 9-й
2сегодня, 10:21
КХЛ. «Автомобилист» примет «Салават», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» против «Металлурга», ЦСКА в гостях у «Северстали»
36сегодня, 10:00
Пьяного водителя, сбившего Годро, не выпустят под залог. Заседание суда назначено на 15 октября
5сегодня, 09:43
«Мичков – особенный игрок. Он создавал моменты из ничего при игре 5 на 5 и в большинстве – это его дар». Тренер новичков «Филадельфии» о дебюте Матвея
7сегодня, 08:31
Барабанов может получить 50 млн рублей в «Ак Барсе» за топ-3 в списке бомбардиров, снайперов или самых полезных игроков по итогам сезона (Артур Хайруллин)
5сегодня, 08:12
Крикунов об отъезде молодежи в НХЛ: «Всех желающих надо отпускать. Получится у парня – флаг в руки, нет – сюда же и вернется. Куда ему еще деваться?»
8сегодня, 07:55
Крикунов о Кузнецове в СКА: «Сейчас нет глобальной разницы между НХЛ и КХЛ. Не надо думать, что приедет какой-то джокер и всех «разденет». Даже Макдэвид или Маккиннон не сразу засверкают»
39сегодня, 07:01
Мичков о 1-й шайбе в форме «Филадельфии»: «Классные эмоции. Приятно, когда тебе доверяют. Хотел бы посвятить гол своей семье»
10сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Хоккеист «Торпедо» Конюшков хочет позвать на подкаст Смолова: «Он мне нравится как человек, как одевается, все его фишки. Но пока Федор не знает о моем существовании»
4 минуты назад
Плющев о Мичкове: «Его организм не совсем готов к битвам с мужиками. НХЛ – очень серьезная лига, придется много работать и мужать»
18 минут назад
Билялов о Кузнецове: «Если бы «Ак Барс» его подписал, мы были бы рады. У Евгения огромный багаж мастерства, такой человек точно нужен команде»
358 минут назад
«Клюшки в церковь надо отнести». Воробьев из «Витязя» об 1:2 с «Ладой»
сегодня, 09:24
Билялов о лучших вратарях КХЛ: «Исаев, Самонов, Набоков. Свою игру не люблю оценивать»
сегодня, 09:09
«Химик» из ВХЛ построит стадион на 5,5 тысячи зрителей: «Будет готов через 3-4 года, строительство может начаться в следующем году»
1сегодня, 08:59
Мухамадуллин травмировался и пропустит турнир новичков. В «Сан-Хосе» ждут 22-летнего защитника к началу тренировочного лагеря
1сегодня, 08:45
Есмантович о судействе в КХЛ: «Вернувшиеся из Америки ребята ощутят разницу. Они должны будут привыкнуть к зацепам, толчкам, ударам по клюшке»
2сегодня, 07:45
Михаил Воробьев о 2 подряд матчах СКА без голов: «Надо фокус сделать на завершении атак. Понастырнее лезть на ворота»
4сегодня, 07:35
Якупов об Андрее Свечникове: «Он очень хорошо развит физически. Настоящая машина! Раньше был мужик с детским лицом, сейчас действительно мужчина»
сегодня, 07:25