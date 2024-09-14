Крикунов о заменах голкиперов СКА: «Три шайбы залетели – надо убирать, чего человека мурыжить? За вратарем вся команда, за командой – город, за городом – страна»

Владимир Крикунов высказался о заменах вратарей в СКА.

Ранее главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил голкипера Никиту Серебрякова после второй пропущенной шайбы в начале второго периода матча с «Металлургом» (4:5 ОТ).

– СКА в начале чемпионата опять начал тасовать вратарей. То Плешкова посадят после двух пропущенных шайб на скамейку, то Серебрякова. Вы такие рокировки за тренерскую карьеру когда-нибудь практиковали?

– Смотреть надо по игре, идет она у вратаря или нет. Бывает, классный голкипер, высокий уровень, но раз у него залетела, два – и уже задумываешься. А если три, считаю, что надо убирать. Чего человека без толку мурыжить?

Понятно, что он скажет, мол, в порядке, еще себя покажет. Но надо менять. Ничего тут страшного нет, и великие через это проходили.

– Но считается, что досрочные смены травмируют психику вратарей.

– Ну, как травмируют? Им просто надо объяснить заранее ситуацию: если три твои залетели, то дальше отдыхаешь. Одно дело, когда защитники проспали, другое, если сам виноват, не успеваешь за передвижениями противника.

В конце концов, за вратарем вся команда, за командой – город, за городом – страна, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Крикунов .

Крикунов об отъезде молодежи в НХЛ: «Всех желающих надо отпускать. Получится у парня – флаг в руки, нет – сюда же и вернется. Куда ему еще деваться?»