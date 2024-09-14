Билялов о лучших вратарях КХЛ: «Исаев, Самонов, Набоков. Свою игру не люблю оценивать»

Тимур Билялов поделился мнением о лучших вратарях КХЛ.

29-летний голкипер «Ак Барса » провел в этом сезоне два матча и потерпел два поражения.

– Георгий Гелашвили привнес что-то новое в вашу игру?

– Когда он пришел, то сразу сказал, что меня менять не будет. Есть моменты, которые надо доработать. Первый месяц мы отрабатывали эти моменты.

– Три лучших вратаря КХЛ прямо сейчас?

– Исаев , Самонов , Набоков .

– Себя не видите в списке лучших?

– Не люблю свою игру оценивать, – сказал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов .