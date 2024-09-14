Билялов о лучших вратарях КХЛ: «Исаев, Самонов, Набоков. Свою игру не люблю оценивать»
Тимур Билялов поделился мнением о лучших вратарях КХЛ.
29-летний голкипер «Ак Барса» провел в этом сезоне два матча и потерпел два поражения.
– Георгий Гелашвили привнес что-то новое в вашу игру?
– Когда он пришел, то сразу сказал, что меня менять не будет. Есть моменты, которые надо доработать. Первый месяц мы отрабатывали эти моменты.
– Три лучших вратаря КХЛ прямо сейчас?
– Себя не видите в списке лучших?
– Не люблю свою игру оценивать, – сказал вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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