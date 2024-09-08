Козлов о победе над «Трактором»: «У «Салавата» возникли сложности с контролем ритма игры во 2-м периоде. Сучков должен тащить и показывать результат»

Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором»

«Салават Юлаев » выиграл со счетом 2:1 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Быстрый, интересный матч. Было много атак у нас и с их стороны – вратари сыграли хорошо.

Во втором периоде возникли сложности с контролем ритма игры. Важно было выстоять в овертайме втроем, а Александр Самонов , пропустив на буллитах первые две шайбы, сумел потом взять серию.

По самоотдаче все игроки – молодцы. Спасибо болельщикам за отличную атмосферу.

– Чувствовалось особенный настрой на матч, учитывая прошлый плей-офф?

– Да, мы все спортсмены, у нас есть амбиции. Особая атмосфера чувствовалась и на матче с «Ак Барсом».

Но у нас 10 новых игроков, для половины команды это было в памяти, для других – свежо.

– Егор Сучков начинал предсезонку в топ-6, сейчас уже в третьей тройке. Можно ли сказать, что он копирует отчасти функции Ремпала?

– Нет, просто с ними играет Глеб Кузьмин , который может отыграть в обороне.

Егор должен взрослеть. Он должен тащить и показывать результат. Он и Пименов могут это, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» выиграл два первых матча сезона – у «Ак Барса» и «Трактора». Самонов отразил 38 из 39 бросков