Андрей Назаров: «В Америке продолжаются раздрай и бардак, о старте сезона в НХЛ никто не думает. Весь мир обсуждает второе покушение на кандидата в президенты, здесь не до спорта»
«Выходные получились насыщенными в плане хороших хоккейных матчей. Заметно, что команды постепенно начинают приходить в себя после предсезонных сборов, появляются сыгранность и уверенность в себе.
Я уже говорил про такой важный фактор, как игра вратарей, но и молодежь в первых турах радует. Причем ребята не просто получают свое место в составе, а завоевывают его, приносят результат. Российская хоккейная школа по-прежнему дает о себе знать.
В свою очередь, в Америке продолжаются раздрай и бардак. О старте сезона в НХЛ, запланированном на октябрь, никто и не думает. Совершено уже второе по счету покушение на кандидата в президенты, весь мир обсуждает это, здесь не до спорта.
На фоне их проблем сразу вспоминается наше великое прошлое и сегодняшняя борьба России за не менее яркое будущее. Нет сомнений, что наше сплочение поможет достигнуть успеха. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Инцидент с Трампом произошел в воскресенье. Кандидат в президенты США играл в гольф, когда агент спецслужб заметил ствол винтовки, торчащий из кустов в 400 метрах от Трампа. Агент открыл огонь по вооруженному человеку.
Подозреваемому в покушении удалось скрыться, но позже он был задержан.
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