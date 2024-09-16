Андрей Назаров: «В Америке продолжаются раздрай и бардак, о старте сезона в НХЛ никто не думает. Весь мир обсуждает второе покушение на кандидата в президенты, здесь не до спорта»

Андрей Назаров прокомментировал начало сезона в НХЛ и политику в США.

«Выходные получились насыщенными в плане хороших хоккейных матчей. Заметно, что команды постепенно начинают приходить в себя после предсезонных сборов, появляются сыгранность и уверенность в себе.

Я уже говорил про такой важный фактор, как игра вратарей, но и молодежь в первых турах радует. Причем ребята не просто получают свое место в составе, а завоевывают его, приносят результат. Российская хоккейная школа по-прежнему дает о себе знать.

В свою очередь, в Америке продолжаются раздрай и бардак. О старте сезона в НХЛ , запланированном на октябрь, никто и не думает. Совершено уже второе по счету покушение на кандидата в президенты, весь мир обсуждает это, здесь не до спорта.

На фоне их проблем сразу вспоминается наше великое прошлое и сегодняшняя борьба России за не менее яркое будущее. Нет сомнений, что наше сплочение поможет достигнуть успеха. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров .

Инцидент с Трампом произошел в воскресенье. Кандидат в президенты США играл в гольф, когда агент спецслужб заметил ствол винтовки, торчащий из кустов в 400 метрах от Трампа. Агент открыл огонь по вооруженному человеку.

Подозреваемому в покушении удалось скрыться, но позже он был задержан.