Фетисов об отсутствии флага РФ у Миранчука в соцсетях «Атланты»: «В каждой лиге своя философия. НХЛ – настоящий пример, как ставить во главу угла спортивный принцип»
Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с Алексеем Миранчуком в «Атланте».
Перед матчем МЛС с «Шарлотт» (1:0) пресс-служба «Атланты» опубликовала в соцсети стартовый состав с фотографиями игроков и флагами стран, которые они представляют. Российский полузащитник оказался единственным, у кого отсутствовал флаг.
«В каждой лиге своя философия. НХЛ – настоящий пример для всех, как нужно ставить во главу угла спортивный принцип.
Все остальное бессмысленно комментировать», – сказал олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Форвард СКА Кузнецов о Миранчуке в МЛС: «То, что русских в Америке не любят – ерунда, все будет нормально. Мы столько лет прожили там и никогда не чувствовали плохого»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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