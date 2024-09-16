Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с Алексеем Миранчуком в «Атланте».

Перед матчем МЛС с «Шарлотт» (1:0) пресс-служба «Атланты » опубликовала в соцсети стартовый состав с фотографиями игроков и флагами стран, которые они представляют. Российский полузащитник оказался единственным, у кого отсутствовал флаг.

«В каждой лиге своя философия. НХЛ – настоящий пример для всех, как нужно ставить во главу угла спортивный принцип.

Все остальное бессмысленно комментировать», – сказал олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Форвард СКА Кузнецов о Миранчуке в МЛС: «То, что русских в Америке не любят – ерунда, все будет нормально. Мы столько лет прожили там и никогда не чувствовали плохого»