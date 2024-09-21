Толчинский и Плотников забили первые голы за СКА в сезоне – «Торпедо» за 1:41 второго периода

Сергей Плотников и Сергей Толчинский забили первые голы за СКА в сезоне КХЛ.

«Торпедо » принимает петербургский клуб (2:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий СКА Сергей Толчинский забил первый гол в нынешнем сезоне на 34-й минуте матча.

Спустя 1 минуту и 41 секунду форвард Сергей Плотников также забросил свою первую шайбу в этом сезоне в составе СКА.