Толчинский и Плотников забили первые голы за СКА в сезоне – «Торпедо» за 1:41 второго периода
Сергей Плотников и Сергей Толчинский забили первые голы за СКА в сезоне КХЛ.
«Торпедо» принимает петербургский клуб (2:2, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Нападающий СКА Сергей Толчинский забил первый гол в нынешнем сезоне на 34-й минуте матча.
Спустя 1 минуту и 41 секунду форвард Сергей Плотников также забросил свою первую шайбу в этом сезоне в составе СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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